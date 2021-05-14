Москва, , 08:43 — REGNUM Ежегодное единовременное пособие на покупку защитных средств предложил ввести для пенсионеров депутат Госдумы РФ Иван Сухарев (ЛДПР). Об этом говорится в его письме министру труда и социальной защиты Антону Котякову, сообщает 14 мая RT.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: создаём «санитарный щит» — все новости»

Парламентарий отметил, что в условиях пандемии коронавирусной инфекции, которая длится уже более года, важно пользоваться средствами индивидуальной защиты и профилактики. Особенно это актуально для людей пенсионного возраста.

Сухарев в своём обращении попросил оценить целесообразность введения ежегодного единовременного пособия в размере 10 тыс. рублей для людей пенсионного возраста. Эту сумму он предложил выплачивать накануне осеннего эпидемиологического сезона на приобретение средств индивидуальной защиты.

Депутат добавил, что выдавать такое пособие можно, к примеру, посредством именного сертификата.