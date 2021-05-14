Ижевск, , 08:27 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 14 мая прививку от коронавируса сделали 102 943 человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Второй компонент препарата получили 72 789 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Более половины привитых — граждане в возрасте старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями.

За сутки были вакцинированы 829 человек. 1250 жителей Удмуртии за день получили второй компонент препарата, полностью завершив вакцинацию.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 14 мая в республике провели 1 100 303 исследования для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 3507 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 2230 исследований.

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