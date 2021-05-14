Южно-Сахалинск, , 08:27 — REGNUM На Сахалине за сутки очередь желающих сделать прививку от коронавируса увеличилась ещё на 197 человек. Всего в островном регионе записались на прививку, по данным на 13 мая, уже 40 732 жителя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном оперативном штабе.

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За последние сутки привились первым компонентом препарата от коронавируса 649 человек. Всего вакцину получили уже 66 776 жителей Сахалина.

Ещё 1052 человека завершили вакцинацию, привившись второй раз. Обе дозы вакцины получили 52 803 сахалинца.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине за последние сутки выявили в два раза меньше носителей коронавируса, чем днём ранее. За весь период пандемии, по данным на 13 мая, инфицирование SARS-CoV-2 подтвердилось у 22 700 человек.