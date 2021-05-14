Луганск, , 08:31 — REGNUM За минувшие сутки в ЛНР зафиксированы пять обстрелов со стороны боевиков ВСУ. Об этом сообщили 14 мая в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, под огнём украинских силовиков оказались районы населённых пунктов Золотое-5, Калиново, Калиново-Борщеватое и Молодёжное.

Противник применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также стрелковое оружие, отметили в представительстве ЛНР.

Информация о последствиях обстрелов уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Донбассе от пули снайпера погиб один боевик ВСУ.

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