Луганск, 14 мая 2021, 08:31 — REGNUM За минувшие сутки в ЛНР зафиксированы пять обстрелов со стороны боевиков ВСУ. Об этом сообщили 14 мая в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Так, под огнём украинских силовиков оказались районы населённых пунктов Золотое-5, Калиново, Калиново-Борщеватое и Молодёжное.
Противник применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также стрелковое оружие, отметили в представительстве ЛНР.
Информация о последствиях обстрелов уточняется.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Донбассе от пули снайпера погиб один боевик ВСУ.
Читайте ранее в этом сюжете: Украинские каратели пожаловались на гибель своего подельника в Донбассе