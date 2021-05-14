Москва, , 08:32 — REGNUM Как правило купальный сезон на курортах Краснодарского края наступает не раньше второй половины июня, а в Крыму — спустя примерно еще десять дней. Об этом 14 мая рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Моя позиция такова: купальный сезон начинается тогда, когда можно детей отпускать в воду морскую. Врачи говорят, что купальный сезон наступает тогда, когда вода прогревается до +22 градусов тепла и выше», — приводит его слова ТАСС.

Также синоптик уточнил, что до +20…+21 в Сочи вода прогревается к 10−15 июня, а в Крыму — к 15−20 июня. При этом он отметил, что на данный момент температура воды на южном побережье России составляет от +10 до +15 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в Сочи индекс опасного для организма ультрафиолетового излучения в полдень уже достигает шести-семи единиц.