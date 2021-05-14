Москва, , 08:25 — REGNUM В Москве на инвестиционном портале для предпринимателей заработал онлайн-сервис «Навигатор мер поддержки», сообщается на портале мэра столицы.

Онлайн-навигатор позволит бизнесменам быстро и удобно узнавать о доступных субсидиях, налоговых льготах и грантах, а также о нефинансовых мерах поддержки.

Навигатор не только облегчит пользователям поиск среди федеральных и региональных видов поддержки, но и подберет их максимально точно. Всего на инвестпортале доступно 30 онлайн-сервисов, помогающих вести бизнес в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, объем инвестиций в экономику Москвы в период с 2010 по 2019 года вырос в 2,5 раза.

Читайте также: Инвестиции в экономику Москвы за девять лет выросли в 2,5 раза