Ижевск, , 08:24 — REGNUM За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались два человека, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе летальных случаев не регистрировалось.

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Скончались мужчины в возрасте 79 и 85 лет. Течение заболевания у погибших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 429 человек.

Отметим, данные регионального штаба значительно отличаются в меньшую сторону от показателей общероссийского штаба. Так, по данным федерального оперативного штаба на 13 мая, в Удмуртии с начала пандемии от последствий заражения коронавирусом скончались 888 человек, из которых пятеро жителей республики умерли в течение предыдущих суток.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 14 мая в регионе выявили 44 новых носителя коронавируса. Накануне было подтверждено 43 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 33 432 случаев. Активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 2759 человек.

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