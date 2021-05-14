Кишинёв, , 08:25 — REGNUM В Молдавии в течение суток 13 мая выявили 213 случаев заражения коронавирусом в ходе 4452 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: как спуститься с плато — трансляция»

За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 253 386 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 244 298 человек, в том числе 225 — за последние сутки.

В больницах республики размещены 1335 пациентов с COVID-19, из которых 163 находятся в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 5995 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались, в том числе 14 — за последние сутки.

Днём ранее в стране выявили 224 случая заражения коронавирусом в результате проведения 5936 тестов. Выздоровевшими врачи признали 196 человек.

Стоит отметить, что в Молдавии идёт массовая вакцинация от COVID-19. В республику поставили 785 770 доз вакцин. До конца мая ожидается новая партия объёмом 45 600 доз.

Читайте ранее в этом сюжете: В Молдавии организуют «марафоны вакцинации» — минздрав