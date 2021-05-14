Закаменский район, Бурятия, , 08:23 — REGNUM В Бурятии нашли тело второго утонувшего при попытке пересечения реки Джида на лошадях. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС, тело было обнаружено в десяти метрах от берега и передано полиции.

Трагедия произошла неделю назад, когда двое мужчин в Закаменском районе Бурятии пытались пересечь реки на лошадях. Тревогу забил их родственник, который нашёл животное без наездников.

Тело одного из погибших нашли сразу, недалеко от места происшествия. Поиски второго продолжались с 7 по 10 мая, но безрезультатно. После обследования 30 км береговой линии работы были приостановлены.

Читайте ранее в этом сюжете: Два человека утонули в реке на юге Бурятии