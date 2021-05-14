Ижевск, , 08:23 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на утро 14 мая выявили 44 новых носителя коронавируса. Накануне было подтверждено 43 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 33 432 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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Среди новых носителей коронавируса — 11 детей в возрасте до 14 лет и пять человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 50 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 30 244 человека. 429 жителей Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом не регистрировалось, за минувшие стуки скончались двое жителей республики.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 2759 человек. Из этого числа 2338 жителей республики находятся в удовлетворительно состоянии, 365 человек — в состоянии средней степени тяжести, 56 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 13 мая в Удмуртии прививку от коронавируса сделали 102 114 человек. Второй компонент препарата получили 71 539 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.