Самара, , 08:25 — REGNUM Экс-главу департамента мониторинга общественного мнения Самарской области осудили за хищение более 40 млн рублей бюджетных средств. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Судом установлено, что 2014 году руководитель департамента мониторинга общественного мнения Самарской области и директор ООО «Приволжский центр общественного мониторинга» (осужден приговором Октябрьского районного суда от 13.02.2019) заключили 4 государственных контракта и договор субподряда с СПКПОО «Ассамблея народов Самарской области» на проведение социологических опросов жителей Самарской области, не имея при этом намерений и возможностей исполнять условия контрактов в полном объеме», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что на основании подложных актов выполненных работ департамент управления делами главы региона и областного правительства перечислял деньги в адрес ООО «Приволжский центр общественного мониторинга», которые фигуранты уголовного дела тратили на свои нужды.

Сообщается, что всего из бюджета было похищено более 42,9 млн рублей.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.

Суд приговорил подсудимого жителя г. Саранска Республики Мордовия к 6 годам 8 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Помимо этого, подсудимый на три года лишен права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре вынесен приговор по делу о фиктивном обучении охранников.