Иерусалим, , 08:21 — REGNUM По меньшей мере 9 тысяч резервистов будут призваны Армией обороны Израиля на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Об этом 13 мая передал «7 канал» (Израиль).

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По информации журналистов, соответствующий приказ подписал министр обороны страны Бени Ганц.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая Армия обороны Израиля объявила об одновременной атаке своих воздушных и наземных сил на сектор Газа. Позже представители израильских войск и палестинских спецслужб опровергли информацию о начале вторжения Израиля в Газу.

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