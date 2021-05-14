Чита, , 08:21 — REGNUM В Забайкальском крае начался судебный процесс в отношении бывшего министра сельского хозяйства региона Виктора Якимова, который уличён в нецелевом расходовании бюджетных средств с особо крупном размере. Подробности сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, в 2014—2016 годах регионом из федерального бюджета получены субсидии на реализацию Государственной программы развития сельского хозяйства в целях производства продукции растениеводства на низкопродуктивной пашне в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в общей сумме около 208 млн рублей.

Якимов, зная об отсутствии в Забайкальском крае соответствующих сельскохозяйственных товаропроизводителей, предоставил субсидии другим сельхозтоваропроизводителям, не осуществляющим свою деятельность в районах Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, тем самым допустив нецелевое расходование бюджетных средств.

После установления органами финансового контроля факта нецелевого расходования бюджетных средств вся указанная сумма была взыскана из консолидированного бюджета Забайкальского края на 2018 год в пользу федерального бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года теперь уже бывший министр сельского хозяйства Забайкальского края и его заместитель уличены в превышении должностных полномочий при выплате субсидий аграриям, пострадавшим от засухи в 2016 году.

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