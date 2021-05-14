Гранада, Испания, , 08:20 — REGNUM Мадридский «Реал» одержал победу над «Гранадой» в матче 36-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 4:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Реала» голы забили Лука Модрич, Родриго, Альваро Одриосола и Карим Бензема. У «Гранады» отличился форвард Хорхе Молина.

На сегодняшний день «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, в активе команды 78 очков. «Гранада» идёт на 10-м месте с 45 очками.

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