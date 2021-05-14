Сеул, , 08:20 — REGNUM 13 мая в Южную Корею доставили 835 тыс. доз вакцины британо-шведской компании AstraZeneca в рамках программы COVAX. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

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По данным источников, груз прибыл в международный аэропорт Инчхон в 18:29 по местному времени.

Напомним, что в рамках программы в первой половине года Южная Корея получит 2,1 млн доз вакцины AstraZeneca. Из них к настоящему моменту страна получила 1,26 млн доз вакцины. Оставшиеся 835 тыс. доз прибудут в страну в июне.

К июню Южная Корея получит ещё вакцину для 835 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая в Южную Корею доставили 438 тыс. Доз вакцины американской компании Pfizer.

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Covax Facility — это фонд для обеспечения доступа к вакцинам от COVID-19 глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI).