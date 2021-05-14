Кызыл, , 08:17 — REGNUM Врио главы Тувы Владислав Ховалыг в Москве обсудил вопросы энергодефицита республики с вице-премьером Александром Новаком. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«С учетом реализуемых в Туве инвестиционных проектов и перспектив развития региона пришли к мнению о необходимости строительства дополнительной линии электропередачи на 220 кВ. Александр Валентинович обещал принципиальную поддержку», — добавил он.

В пресс-службе регионального правительства отмечают, что дефицит электроэнергии стал наиболее остро ощущаться с 2010 года, с активизации строительной отрасли и началом реализации крупных инвестпроектов. В настоящее время в пиковые периоды потребления дефицит достигает 30 МВт. В ближайшие годы эта цифра может удвоится.

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