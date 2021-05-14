Вашингтон, , 08:16 — REGNUM Бывший председатель Конференции республиканцев — третьего по значимости в иерархии республиканцев в палате представителей — Лиз Чейни исключила свое участие в выборах президента США. Соответствующее заявление она сделала 13 мая в эфире телеканала Fox News.

«Нет, Брет», — заявила Чейни в интервью Брету Байеру, отвечая на его вопрос о том, претендует ли она на номинацию 2024 года.

«Я думаю, что действительно важно, чтобы мы позаботились о том, чтобы бывший президент [Трамп] — потому что мы знаем, на что он способен … и поскольку мы знаем, насколько важно для нас быть в состоянии продвигать республиканские идеалы, — мы позаботимся о том, чтобы он никогда больше не приближается к Овальному кабинету», — добавила Чейни.

Напомним, Чейни была отстранена с высокого поста в палате представителей в связи с тем, что она отвергала заявления бывшего президента Дональда Трампа о якобы имевшихся на выборах 2020 фальсификациях. По информации Politico, ее с большой долей вероятности на посту председателя Конференции республиканцев заменит Элиз Стефаник.