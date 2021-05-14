Чебоксары, , 08:16 — REGNUM В Урмарском районе Чувашии продолжается выяснение обстоятельств происшествия по улице Советская, где сгорел многоквартирный дом. Следствие полагает, что причиной возгорания стал пожог, сообщает МВД по республике.

В Урмары выехала следственно-оперативная группа, в том числе на месте происшествия побывал министр внутренних дел по Чувашии Виктор Шметков. Полиция полагает, что причиной пожара стал поджог, в совершении которого правоохранители подозревают одного из жильцов дома. В ведомстве отмечают, подозреваемый ранее не раз привлекался к административной ответственности.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные путем поджога»). Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл ночью 11 мая в Урмарах. В результате сгорел многоквартирный жилой дом, пострадавших нет. Четыре семьи остались без крова, часть из них приютили родственники, часть временно размещена в больнице. Местные власти на внеочередном заседании комиссии по чрезвычайной ситуации подняли вопрос о введении режима ЧС, что позволит обратиться к правительству республики за финансовой помощью для погорельцев. Поддержка также будет оказана из муниципального бюджета.

Читайте ранее в этом сюжете: В чувашском посёлке могут ввести режим ЧС