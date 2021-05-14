Пермь, , 08:33 — REGNUM В Пермь прибыл глава Татарии Рустам Минниханов. На 14 мая запланирована встреча с губернатором Прикамья Дмитрием Махониным. На ней обсудят перспективы развития торгово-экономических и гуманитарных связей двух субъектов России, сообщает пресс-служба администрации Пермского края.

Также в рамках рабочей поездки глава Татарии посетит технопарк высоких технологий Morion Digital, где ознакомится с деятельностью резидентов и передовыми разработками IT-компаний. В планах есть и визит на площадку АО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания (ПНППК)». Компания занимается разработкой и производством датчиков и систем для навигации, стабилизации и ориентации различного рода подвижных объектов.

Помимо этого, Рустам Минниханов встретится с татарской общиной Пермского края, посетит городскую набережную, а также возложит цветы к мемориалу Уральского танкового корпуса и бюсту Габдуллы Тукая в селе Барда.