Москва, , 08:15 — REGNUM В России интерназальная вакцина против COVID-19 может быть зарегистрирована в 2022 году. Об этом 15 мая заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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По его словам, на сегодняшний день центром проводятся работы по нескольким направлениям в части создания и совершенствования вакцин от COVID-19, одно из них — это создание назальной формы вакцины.

Гинцбург «В клинику планируем войти в конце этого — начале следующего года, с выходом на ее регистрацию по результатам исследования в 2022 году».

При этом введение вакцины в нос будет двукратным, однако не исключено и одноразовое применение препарата, уточнил он.

Напомним, ранее Гинцбург сообщал, что ряд побочных явлений, которые могут возникнуть при вводе вакцины «Спутник V» внутримышечно, в случае с назальной вакциной будет отсутствовать. Это связано с тем, что вакцина в форме капель для носа — это препарат местного назначения и «системных реакций в виде температуры не вызовет».

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