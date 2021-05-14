Тбилиси, , 08:17 — REGNUM Израиль поставит Грузии в 2021 году модернизированную систему противовоздушной обороны (ПВО) Rafael. Об этом, как передаёт грузинское «Общественное телевидение», 13 мая сообщил министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе, выступая перед депутатами в парламенте.

«До конца текущего года мы получим модернизированную систему ПВО Rafael. Также планируется закупка современного переносного зенитно-ракетного комплекса, которым будут оснащать маневренные части», — сказала глав минобороны.

Бурчуладзе добавил, что таким образом будет повышена устойчивость обороны Грузии для противостояния с «превосходящим противником». Также министр отметил важность модернизации в вооруженных силах для того, чтобы приблизиться к стандартам НАТО.

Напомним, контракт на модернизацию системы ПВО Грузии был заключён с Rafael в сентябре 2020 года.