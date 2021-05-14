Тбилиси, 14 мая 2021, 08:17 — REGNUM Израиль поставит Грузии в 2021 году модернизированную систему противовоздушной обороны (ПВО) Rafael. Об этом, как передаёт грузинское «Общественное телевидение», 13 мая сообщил министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе, выступая перед депутатами в парламенте.
«До конца текущего года мы получим модернизированную систему ПВО Rafael. Также планируется закупка современного переносного зенитно-ракетного комплекса, которым будут оснащать маневренные части», — сказала глав минобороны.
Бурчуладзе добавил, что таким образом будет повышена устойчивость обороны Грузии для противостояния с «превосходящим противником». Также министр отметил важность модернизации в вооруженных силах для того, чтобы приблизиться к стандартам НАТО.
Напомним, контракт на модернизацию системы ПВО Грузии был заключён с Rafael в сентябре 2020 года.