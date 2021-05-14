Пекин, , 08:14 — REGNUM Семь новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировали на материковой части Китая впервые за три недели, сообщили 14 мая в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

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В распространённом заявлении говорится, что новые случаи заражения коронавирусом внутри Китая не регистрировались с 20 апреля, когда были выявлены заболевшие в юго-западной провинции Юньнань.

Отмечается, что по одному случаю заражения выявлены в провинциях Аньхой и Хэфэй, ещё пять — были завезены в Китай из-за границы.

Общее число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на материковой части Китая составляет 90 815, а число погибших осталось неизменным — 4636.

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