Москва, , 08:14 — REGNUM Торги по нефти 13 мая завершились снижением. Нефть сорта Brent подешевела на 2,88% до $66,94, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Участники рынка вновь обратили внимание на эпидемиологическую ситуацию в Индии. В стране остаются высокими число случаев COVID-19 и смертность, что негативно сказывается на потреблении топлива в регионе.

Другим негативным фактором для нефтяного рынка выступила информация о возобновлении работы ключевого трубопровода в США.

Американская компания Colonial Pipeline заплатила хакерам почти $5 млн в криптовалюте, чтобы получить ключи для расшифровки данных.

Компания выплатила деньги в течение нескольких часов в день атаки. Работы по перезапуску трубопровода полностью завершены.

Сегодня, 14 мая, на торгах в Азии нефть стоит $66,75. За вчерашний день техническая картина для покупателей ухудшилась.

Если со стороны покупателей сохранится низкая активность, возрастут риски падения цены до $64,50. Поддержкой выступает уровень $66,15.

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