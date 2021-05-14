Манчестер, Великобритания, 14 мая 2021, 08:14 — REGNUM «Ливерпуль» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в матче 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 4:2, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В составе «Ливерпуля» дубль оформил нападающий Роберто Фирмино. Ещё по голу забили форварды Диогу Жота и Мохамед Салах.
У «Манчестер Юнайтед» отличились полузащитник Бруну Фернандеш и нападающий Маркус Рашфорд.
На сегодняшний день «Ливерпуль» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, в активе команды 60 очков. «Манчестер Юнайтед» идёт на втором месте с 70 очками.
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