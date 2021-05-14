Нур-Султан, , 08:13 — REGNUM Казахстан направил в Индию средства индивидуальной защиты и аппараты искусственной вентиляции легких в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщили 14 мая в пресс-службе казахстанского МИД.

Грузовой авиарейс прибыл в Дели 14 мая. Прибытие второго рейса ожидается через несколько часов. Казахстанскую помощь встретили глава департамента евразийского сотрудничества МИД Индии Бандару Вилсонбабу и посол Казахстана в Дели Нурлан Жалгасбаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил премьер-министру Индии Нарендре Моди послание, в котором выразил солидарность в связи с ростом заболеваемости COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: Казахстан направит в Индию гуманитарную помощь