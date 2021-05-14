Токио, , 08:15 — REGNUM Японский автопроизводитель Toyota начнёт принимать заказы на новый кроссовер Crown Kluger в июле 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Первые же товарные машины появятся у покупателей в августе нынешнего года. Создана новинка на основе Highlander. Дизайн Crown Kluger выделяется спортивным обвесом, мощными бамперами, а также широкой радиаторной решёткой с хромированными элементами и обтекаемой формой кузова.

Силовой агрегат машины будет состоять из 2,5-литрового бензинового «атмосферника» производительностью 190 л. с. и электромотора. Общая мощность системы равна 240 «лошадей». Крутящий момент передаётся на все четыре колеса через автоматическую трансмиссию E-CVT. Также модель Crown Kluger получит модификации с передним приводом.

Ранее британская тюнинговая компания Avante Design создала стайлинг-комплект для модели Toyota Supra пятого поколения. Набор для автомобиля состоит из оригинальных бамперов, новой крышки капота, спойлера, пластиковых жалюзи на заднем стекле и лёгких колёсных дисков Vossen S21.

Читайте также: Обнародованы рендеры новой Toyota Land Cruiser 300