Саранск, , 08:12 — REGNUM В Мордовии по итогам проверки установлено наличие задолженности по выплаты заработной платы десяти сотрудникам ООО «Стройинжиниринг-С». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Общая сумма долга составила более 575 тыс. рублей, зарплаты не выплачивалась с апреля по декабрь 2020 года.

Директору ООО внесено представление с требованием устранить нарушения. Юридическое лицо привлечено к ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ («Нарушение трудового законодательства») в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

Также в отношении директора компании возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы»), в рамках расследования которого долги по зарплате полностью погашены

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудникам ООО «Большеберезниковский хлебозавод» с января по март текущего года частично не выплатили заработную плату. Общая сумма задолженности по зарплате составила 5,5 млн рублей, зарплату недополучили 166 человек.

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