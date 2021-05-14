Токио, , 08:14 — REGNUM С требованием отменить летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио 2021 года обратился к правительству Японии профсоюз врачей страны. Об этом 14 мая сообщает телеканал NHK.

Уточняется, что официальное требование японского профсоюза в письменном виде передано минздрав станы.

По мнению врачей, даже в случае, если Олимпиада будет проведена в отсутствии зрителей, на территорию Японии приедут десятки тысяч спортсменов и сопровождающих их лиц, что является, как считают японские медики, угрозой роста распространения нового коронавируса.

«Врачи и медсестры из-за чрезмерной занятости с трудом участвуют в таком важном деле как вакцинация, а уж до волонтёрства на Олимпиаде у них руки тем более не дойдут», — глава японского профсоюза Наото Уэяма, слова которого приводит телеканал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что уже более 350 тысяч человек поддержали петицию с требованием отмены летних Олимпийских игр в Токио из-за пандемии коронавируса, которую на онлайн-платформе change.org разместил японский адвокат и политик Кэндзи Уцуномия.