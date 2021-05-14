Новосибирск, , 08:10 — REGNUM Главам муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, а также в мэрию Новосибирска направлены рекомендации по организации действий в кризисных ситуациях в образовательных учреждениях. Об этом сообщил заместитель министра образования региона Юрий Савостьянов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Нападение на школу в Казани и его последствия — трансляция»

Уточняется, что на территории области будут проведены проверки по состоянию защищённости учреждений образования, а также тренировки по безопасной и своевременной эвакуации, проверки путей эвакуации на соответствие требованиям, дополнительные инструктажи с лицами, ответственными в образовательных организациях за пропускной режим, и иные мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая 2021 года в Казани вооружённый 19-летний преступник ворвался в гимназию № 175 и открыл там стрельбу. Погибли девять человек, в том числе семь детей.