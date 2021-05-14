Черемхово, Иркутская область, , 08:10 — REGNUM Прокуратура Черемхово (Иркутская область) добивается восстановления прав ребёнка, приёмная семя которого не получила положенной дополнительной выплаты, предусмотренной Указом Президента РФ от 23.06.2020 № 412 «О единовременной выплате семьям, имеющим детей».

В ходе проверки выяснилось, что деньги в размере 10 тыс рублей получила мать девочки, лишенная родительских прав, поскольку сведения об этом не значатся в программе единой государственной информационной системы социального обеспечения.

Это нарушение устранено, но теперь надзорному органу предстоит проконтролировать исполнение решения суда, согласно которому с женщины, лишенной родительских прав, должны быть взысканы неправомерно полученные денежные средства.