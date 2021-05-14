Санкт-Петербург, 14 мая 2021, 08:08 — REGNUM В Санкт-Петербург постепенно приходит похолодание — после аномальной для мая жары, когда воздух в дневные часы прогревался почти до +28 градусов. В эти дни был установлен абсолютный рекорд майского тепла за всю историю метеонаблюдений. Несмотря на снижение температуры, петербургская погода пока останется комфортной для прогулок и отдыха вне дома.

Девушки отдыхают на пляже Петропавловской крепости
Девушки отдыхают на пляже Петропавловской крепости
Дарья Драй © ИА REGNUM

Как объяснил ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус, сегодня, 14 мая, погодную ситуацию в Северной столицы определяет периферия циклонического вихря. На небе будет переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. «Станет прохладнее, однако температурный фон по-прежнему будет немного (на 1−2°) выше нормы», — отметил синоптик.

Температура воздуха в Петербурге составит +19…+21 градус, по Ленинградской области +17…+22 градуса. Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Атмосферное давление — 757 мм ртутного столба, что немного ниже нормы.

По данным Гидрометцентра ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в субботу, 15 мая, в Петербурге днем будет облачная с прояснением погода. Кратковременный дождь, местами гроза. Ветер восточный, юго-восточный слабый, днем при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +21…+23 градуса.

В Ленобласти в субботу днем в большинстве районов кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Ветер восточный, юго-восточный 3−8 м/с, днем при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +18…+23 градуса.

О том, как петербуржцы и гости города проводили и провожали очень тёплый для климата Северной столицы день 13 мая — в фоторепортаже ИА REGNUM.

Девушка отдыхает на пляже Петропавловской крепости
Дарья Драй © ИА REGNUM
Речная навигация
Дарья Драй © ИА REGNUM
Горожане загорают у стен Петропавловской крепости
Дарья Драй © ИА REGNUM
Загорающие у стен Петропавловской крепости
Дарья Драй © ИА REGNUM
Жители у стен Петропавловской крепости
Дарья Драй © ИА REGNUM
Пожилой мужчина охлаждается в Неве
Дарья Драй © ИА REGNUM
Горожанка на пляже Петропавловской крепости
Дарья Драй © ИА REGNUM
Горожане загорают на пляже Петропавловской крепости
Дарья Драй © ИА REGNUM
Речная навигация по Неве
Дарья Драй © ИА REGNUM
Мужчина с велосипедом
Дарья Драй © ИА REGNUM
Девушка отдыхает на лужайке
Дарья Драй © ИА REGNUM
Стрелка Васильевского острова
Дарья Драй © ИА REGNUM
Автомобильный поток в Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Молодые люди на Дворцовом мосту
Дарья Драй © ИА REGNUM
Весенняя листва у Эрмитажа
Дарья Драй © ИА REGNUM
Решётка Эрмитажа
Дарья Драй © ИА REGNUM
Навигация по рекам и каналам
Дарья Драй © ИА REGNUM
Речные кораблики
Дарья Драй © ИА REGNUM
Гидроциклист на Мойке
Дарья Драй © ИА REGNUM
Женщины на речном кораблике
Дарья Драй © ИА REGNUM
Пикник на Марсовом поле
Дарья Драй © ИА REGNUM
Девушки играют в бадминтон на Марсовом поле
Дарья Драй © ИА REGNUM
Горожане загорают на Марсовом поле
Дарья Драй © ИА REGNUM
Летний сад
Дарья Драй © ИА REGNUM
Горожане в Летнем саду
Дарья Драй © ИА REGNUM
Цветы в Летнем саду
Дарья Драй © ИА REGNUM
Фонтаны в Летнем саду
Дарья Драй © ИА REGNUM
Нарциссы в Летнем саду
Дарья Драй © ИА REGNUM
Река Фонтанка
Дарья Драй © ИА REGNUM
Цветущая сакура в Китайском садике
Дарья Драй © ИА REGNUM
Ажиотаж у цветущей сакуры в Китайском садике
Дарья Драй © ИА REGNUM
Прохожий на Литейном мосту
Дарья Драй © ИА REGNUM
Литейный мост
Дарья Драй © ИА REGNUM
Литейный мост на закате
Дарья Драй © ИА REGNUM
Рыбаки на Неве
Дарья Драй © ИА REGNUM
Молодые люди на Арсенальной набережной
Дарья Драй © ИА REGNUM
Арсенальная набережная
Дарья Драй © ИА REGNUM
Рыбаки на Арсенальной набережной
Дарья Драй © ИА REGNUM
Воскресенская набережная
Дарья Драй © ИА REGNUM
Воскресенская набережная
Дарья Драй © ИА REGNUM
Смольный собор
Дарья Драй © ИА REGNUM
Девушка на пляже Петропавловской крепости
Девушка на пляже Петропавловской крепости
Дарья Драй © ИА REGNUM

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге установлен новый температурный рекорд для 12 мая