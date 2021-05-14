Санкт-Петербург, , 08:08 — REGNUM В Санкт-Петербург постепенно приходит похолодание — после аномальной для мая жары, когда воздух в дневные часы прогревался почти до +28 градусов. В эти дни был установлен абсолютный рекорд майского тепла за всю историю метеонаблюдений. Несмотря на снижение температуры, петербургская погода пока останется комфортной для прогулок и отдыха вне дома.

Девушки отдыхают на пляже Петропавловской крепости Дарья Драй © ИА REGNUM

Как объяснил ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус, сегодня, 14 мая, погодную ситуацию в Северной столицы определяет периферия циклонического вихря. На небе будет переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. «Станет прохладнее, однако температурный фон по-прежнему будет немного (на 1−2°) выше нормы», — отметил синоптик.

Температура воздуха в Петербурге составит +19…+21 градус, по Ленинградской области +17…+22 градуса. Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Атмосферное давление — 757 мм ртутного столба, что немного ниже нормы.

По данным Гидрометцентра ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в субботу, 15 мая, в Петербурге днем будет облачная с прояснением погода. Кратковременный дождь, местами гроза. Ветер восточный, юго-восточный слабый, днем при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +21…+23 градуса.

В Ленобласти в субботу днем в большинстве районов кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Ветер восточный, юго-восточный 3−8 м/с, днем при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +18…+23 градуса.

О том, как петербуржцы и гости города проводили и провожали очень тёплый для климата Северной столицы день 13 мая — в фоторепортаже ИА REGNUM.

Девушка на пляже Петропавловской крепости Дарья Драй © ИА REGNUM

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