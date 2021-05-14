Горно-Алтайск, , 08:06 — REGNUM В Республике Алтай зарегистрировано два новых летальных исхода от COVID-19. В апреле скончались 66-летняя жительница Горно-Алтайска и жительница Усть-Канского района 80 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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«По заключению патологоанатомов, в обоих случаях смерть наступила в результате коронавирусной инфекции, двухсторонней пневмонии и других форм тяжёлых сопутствующих заболеваний», — отметили в штабе.

Таким образом, всего в регионе за время пандемии скончались 273 носителя коронавируса. В 235 случаях непосредственной причиной смерти стал COVID-19.