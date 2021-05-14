Вашингтон, , 08:06 — REGNUM США для сдерживания угроз со стороны Северной Кореи готовы задействовать весь свой военный потенциал, включая ядерный. Об этом говорится в совместном заявлении представителей военных ведомств США и Южной Кореи, вечером 13 мая распространённом пресс-службой Пентагона.

«США подтвердили готовность задействовать расширенное сдерживание, используя весь потенциал, включая ядерный, обычных вооружений и в сфере противоракетной обороны», — говорится в документе.

Отмечается, что в ходе переговоров США и Южная Корея обменялись оценками ядерных и ракетных угроз, исходящих от КНДР с учётом последних обстоятельств. Также стороны договорились продолжать тесную координацию в отслеживании ситуации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 12 по 13 мая в Вашингтоне проходит 19-е заседание корейско-американского диалога по совместной обороне (KIDD). В повестке встречи — ситуация на Корейском полуострове, политика стран в отношении КНДР, передача Сеулу оперативного контроля над своими войсками в военное время, а также сотрудничество в военной сфере.

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