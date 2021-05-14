Иерусалим, , 08:08 — REGNUM За последние четыре дня в ходе эскалации конфликта между Израилем и Палестиной по израильской территории было выпущено свыше 1,7 тыс. ракет. Об этом 14 мая сообщает армия обороны Израиля на своей странице в соцсети Twitter.

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Помимо того, указывается, что в результате этого семь человек погибли и еще 523 были ранены, также в ходе ракетных ударов был нанесен ущерб школе, больнице и многим жилым домам.

Кроме того, отмечается, что в ответ израильская армия поразила свыше 650 террористических целей в секторе Газа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что назначенную на 15 мая демонстрацию в поддержку Палестины в Париже запретили власти города.