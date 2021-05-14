Уфа, , 08:19 — REGNUM Работников предприятия по ремонту нефтяных скважин обвиняют в мошенничестве и коммерческом подкупе в Башкирии. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

«По версии следствия, в период с мая 2019 по апрель 2020 года начальник участка в Дюртюлинском районе, вступив в преступный сговор с помощником бурильщика, организовали составление заявлений от имени рабочих участка и приказов о привлечении их к работе с завышенными показателями выполненных работ и не соответствующими действительности записями о видах выполненных работ», — сообщает пресс-служба ведомства.

Следователи считают, что подложная информация позже вносилась в табели учета рабочего времени и в книги нарядов, а на их основании сотрудникам выплачивалась повышенная зарплата. По версии следствия, излишнюю часть начисленных денежных средств фигуранты уголовного дела требовали отдать им. Следователи считают, что эти деньги они тратили на свои нужды (всего было похищено около 500 тысяч рублей).

«Когда о хищении денежных средств стало известно начальнику экспедиции филиала фирмы, злоумышленники предложили ему денежные средства в размере 60 тыс. рублей за то, чтобы тот не сообщал вышестоящему руководству о выявленном мошенничестве, на что последний согласился», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что помимо этого, стражи порядка выявили факт незаконной покупки и хранения помощника бурильщиком наркотика для личного пользования.

«Преступления были выявлены в ходе оперативно-розыскной деятельности отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Дюртюлинскому району совместно с отделом экономической безопасности филиала ООО «РН-Сервис», — сообщает пресс-служба ведомства.

По данным фактам в отношении трех сотрудников филиала ООО «РН-Сервис» в г. Уфе было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества, коммерческого подкупа и незаконного приобретения наркотиков.

Свою вину фигуранты уголовного дела признали частично. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

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