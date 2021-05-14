Улан-Удэ, , 08:02 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано 34 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев, таким образом, достигло 37 551.

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Выздоровели к настоящему времени 36 317 человек, в том числе 40 за последние сутки. Жертвами COVID-19 стали ещё два человека, а всего за время пандемии в республике скончались 871 пациент с коронавирусом.

В стационарах на лечении остаются 213 пациентов, из которых 19 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. На дому в амбулаторном режиме лечатся ещё 150 носителей.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 288 коек: занято — 213, свободно — 75 койки. Занятость коечного фонда составляет 74,0%», — отметили в оперштабе.