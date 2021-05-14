Красноярск, , 08:02 — REGNUM За неделю с 4 по 11 мая в Красноярске дизельное топливо подорожало на 0,20% — с 50,74 до 50,94 рубля за литр. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 мая в Красноярскстате.

По данным статистиков, за указанный период в Красноярске цены на бензин АИ-92, АИ-95 и АИ-98 не изменились — 44,13 рубля, 46,94 рубля и 53,72 рубля за литр соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, в России цены на бензин по сравнению с прошлым годом в среднем выросли на 2,9%, на дизельное топливо — на 2,7%.

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