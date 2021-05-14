Усть-Илимск, Иркутская область, , 08:02 — REGNUM От новых мошеннических схем кражи данных через «инвестирование» пострадали уже более 10 жителей Иркутской области. Подробности сообщает региональное ГУ МВД РФ.

Только за минувшие двое суток несколько жительниц Усть-Илимска. заинтересовались пассивным заработком с доходом 70−130%. Узнав, что при вложении 10 тысяч рублей, сумма выплаты составит от 17 до 23 тысяч рублей, а дивиденды будут начислены в срок от 1 до 7 дней, каждая из жертв выполнила поставленное условие, написав в «директ» требуемую фразу «Артур, дай шанс», заполнила анкету и затем осуществила перевод средств.

После перечисления денег, дальнейший диалог внезапно прекращался, а созданная странница оказалась удаленной. Общая сумма, которой лишились заявительницы, составляет около 100 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что мошенники начали выманивать личные данные жителей России на фишинговых сайтах обещаниями большого заработка от инвестиций в проекты крупных российских и зарубежных компаний, рассказали РИА Новости со ссылкой на специалистов компании Bi.Zone.

С 2021 года в России число преступлений в IT-сфере выросло более чем на треть.

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