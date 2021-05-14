Москва, , 08:00 — REGNUM Российские лесопожарные службы и привлеченные лица потушили 120 природных пожаров на площади более 3 тыс. га за минувшие сутки, сообщили в Авиалесоохране.

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«За прошедшие сутки, 13 мая, в России ликвидировано 120 лесных пожаров на площади 3122 га», — говорится в распространённом сообщении.

К полуночи 14 мая в России оставались действующими 66 лесных пожара на площади более 58 тыс. га. Наиболее сложная обстановка наблюдалась в Тюменской области, где действовали 23 пожара на площади 52,8 тыс. га.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в 55 субъектах Российской Федерации введён особый противопожарный режим. Федеральный штаб по координации деятельности по тушению лесных пожаров поручил департаментам лесного хозяйства Дальневосточного, Сибирского, Уральского, Приволжского, Южного, Центрального федеральных округов обеспечить оперативное принятие мер по недопущению ухудшения лесопожарной обстановки.

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