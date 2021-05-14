Новосибирск, , 07:59 — REGNUM Новосибирской области в 2021 году планируется дополнительно выделить средства на строительство ледовой арены. Решение принято на заседании комиссии Федерального собрания России по перераспределению бюджетных ассигнований, сообщил заместитель председателя Государственной думы Александр Жуков.

По его словам, речь идёт о 865 млн рублей. Средства будут выделены из резервного фонда правительства Российской Федерации.

«В результате выделения средств планируется обеспечить уровень технической готовности объекта в 2021 году на 75%. С учётом уже выделенных средств общий объём финансирования в 2021 году составит 2,6 млрд рублей», — уточнил Жуков.

Напомним, что строительство многофункциональной ледовой арены в Новосибирске ведётся в рамках комплексного плана подготовки региона к МЧМ-2023.