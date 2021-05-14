Пермь, , 07:57 — REGNUM В Перми прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о фиктивном трудоустройстве в службу пожаротушения. Бывшему заместителю начальника службы пожаротушения федеральной противопожарной службы ФГКУ «7 отряд ФПС по Пермскому краю» инкриминируют пособничество в мошенничестве, сообщает краевая прокуратура.

По данным ведомства, в период 2013—2017 годов фигурант уголовного дела фиктивно трудоустроил на должность пожарного в пожарную часть работника, оказав содействие трем соучастникам, похитившим свыше 790 тыс. рублей. из бюджета.

Как сообщают СМИ, речь идет о сыне экс-министра территориальной безопасности Пермского края. Бывший чиновник также проходи по делу о фиктивном трудоустройстве. В отношении него ранее вынесен приговор. Экс-министр получил условный срок и лишен звания генерал-майор.

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