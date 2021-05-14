Париж, , 07:55 — REGNUM Назначенную на 15 мая демонстрацию в поддержку Палестины в Париже запретили власти города. Об этом 13 мая сообщается на странице в Twitter префектуры парижской полиции.

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Отмечается, что акция не согласована по запросу министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая французский президент Эммануэль Макрон призвал «к прекращению огня, диалогу, спокойствию и миру» на Ближнем Востоке.

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