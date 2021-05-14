Южно-Сахалинск, , 07:53 — REGNUM На Сахалине за последние сутки выявили в два раза меньше носителей коронавируса, чем днём ранее. За весь период пандемии, по данным на 13 мая, инфицирование SARS-CoV-2 подтвердилось у 22 700 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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За сутки было выявлено 13 новых случаев заражения коронавирусом (днём ранее — 26).

Ещё 17 человек успешно справились с болезнью и были выписаны. За всё время излечились от COVID-19 22 259 жителей островного региона. Проходят лечение в ковидных стационарах и на дому ещё 395 человек.

За сутки от COVID-19 скончалась 81-летная жительница Макарова. Всего в области зарегистрировано уже 46 жертв коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской АО практически ежедневно умирают носители коронавируса, при том что регистрируются единичные новые случаи заболевания SARS-CoV-2.