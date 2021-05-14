Кемерово, , 07:49 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 14 мая, за прошедшие сутки было выявлено 62 случая заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 65 случаев.

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«Кемерово — 20, Киселевск — четыре, Междуреченск — четыре, Осинники — четыре, Анжеро-Судженск — три, Березовский — три, Прокопьевск — три, Юрга — три, Кемеровский МО — три, Промышленновский МО — три, Таштагольский МР — три, Новокузнецк — два, Полысаево — два, Ленинск-Кузнецкий МО — два, Крапивинский МО — один, Новокузнецкий МР — один, Юргинский МО — один», — сообщает оперативный штаб региона.

За это же время 59 пациентов выздоровели, один скончался.

Всего в Кузбассе выявлено 36 047 случаев заражения коронавирусом, 34 726 человек выздоровели, 691 пациент скончался.