Загреб, , 08:00 — REGNUM Хорватия может быть принята в состав неформальной группы средиземноморских стран MED 7 осенью 2021 года, когда премьеры этих семи государств встретятся на греческом острове Крит, заявил 13 мая министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич Радман после двухдневного визита в Мадрид. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik.

«На Крите будет встреча премьер-министров, осенью этого года, и у нас есть все предпосылки, чтобы стать частью этого клуба. Нет причин не быть принятыми в него, если мы этого хотим. Хорватия, как средиземноморская страна, хочет внести свой вклад в усиление сотрудничества в Средиземноморье и формирование более широкого видения тем, связанных с этим регионом», — подчеркнул Грлич Радман.

MED 7 или EuroMed 7 — это группа, состоящая из Испании, Португалии, Франции, Италии, Греции, Кипра и Мальты. Их министры иностранных дел собираются на ежегодном собрании, где они рассматривают темы, представляющие общий интерес, и согласовывают позиции. Этот союз средиземноморских стран был создан в 2013 году по инициативе Испании и Кипра.