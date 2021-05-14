Сидней, Австралия, , 07:46 — REGNUM Австралийский суд приговорил к 44 годам тюрьмы Мерта Нея, который в августе 2019 года совершил нападение с мачете на прохожих в Сиднее, сообщает газета The Sydney Morning Herald.

«Преступник — опасный человек и продолжит оставаться таковым», — заявила судья.

Отмечается, что Нея признали виновным в убийстве, нападении на людей, хранении наркотических веществ и видео с жестоким обращением с детьми. Также ему отказано в праве на условно-досрочное освобождение в течение 33 лет.

Напомним, 13 августа 2019 года житель Австралии Мерт Ней напас мачете на прохожих в центре Сиднея. В результате атаки пострадала 40-летняя женщина, ее госпитализировали. Позднее выяснилось, что Ней убил 24-летнюю женщину еще до нападения на прохожих.