Рим, , 07:44 — REGNUM Депутат Европарламента от Италии Иньяцио Коррао обратился к Еврокомиссии с письмом, в котором выразил обеспокоенность тем, что некоторые жители стран ЕС предпочитают прививаться от COVID-19 за пределами объединения.

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По мнению парламентария, такая ситуация связана, в частности, с задержками сроков проведения кампаний по вакцинации от коронавирусной инфекции в странах проживания и наличием вакцин «Спутник V» из России и Sinovac из Китая, например, в Сербии.

«С учётом того, что применяются вакцины, ещё не получившие одобрение Европейского агентства по лекарственным средствам, такие как «Спутник V» и Sinovac, упомянутый пример вызывает ряд вопросов», — цитирует Коррао RT.

В письме он попросил Еврокомиссию объяснить, существует у неё план по координации усилий со странами, не входящими в Евросоюз, с целью регистрации данных об уже привитых гражданах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что британско-шведская компания AstraZeneca поставила в Евросоюз менее 50 млн доз вакцины от COVID-19.

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