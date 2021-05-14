Иркутск, , 07:43 — REGNUM В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту кражи оборудования, производящего криптовалюту. Как сообщает 14 мая региональное ГУ МВД РФ, так называемую майнинговую ферму житель Шелеховского района оборудовал в металлическом контейнере. Злоумышленники проникли внутрь и похитили машины, общей стоимостью превышающие полмиллиона рублей.

В течение суток оперативникам ОМВД и коллегам из Управления уголовного розыска Главка удалось выйти на след предполагаемого похитителя — им оказался 32-летний ранее судимый за имущественное преступление местный житель. В ходе обыска у подозреваемого изъяли похищенное имущество, которое после проведения необходимых процессуальных действий будет возвращено собственнику.

Напомним, что майнинг в России пока не легализован. В феврале в феврале 2021 года о поставке в Иркутскую область крупнейшей партии оборудования для производства криптовалюты на десятки миллионов долларов извещал «Коммерсантъ».