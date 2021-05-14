Вашингтон, 14 мая, 2021, 07:45 — ИА Регнум. Два новых авиалайнера Boeing 747 Air Force One, которые должны пополнить парк самолётов, обслуживающих президента США, будут поставлены заказчику с заметным опозданием. Об этом 13 мая сообщает издание Defense One.

(сс) The White House Самолет президента США

По его данным, компания-подрядчик корпорации Boeing не успевает в плановые сроки завершить отделку внутренних интерьеров президентских самолётов, которые изначально изготавливались в стандартной конфигурации и предназначались для российской авиакомпании «Трансаэро», позднее обанкротившейся.

Заместитель по вопросам закупок министра ВВС США генерал-лейтенант Дьюк Ричардсон считает, что на существующий график «придётся взглянуть прагматично».

«Boeing усердно работает, у них есть ещё один подрядчик. Мы собираемся передать им как можно больше работ по отделке», — подчеркнул Ричардсон.

Отмечается, что в настоящее время на будущих президентских самолётах Air Force One, первый из которых планировалось сдать до конца 2024 года, проводятся и другие работы по модификации.

Читайте также: В США назначили дату испытательного полёта корабля Starliner