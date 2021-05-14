Якутск, , 07:45 — REGNUM В селе Кыйы Якутии в рамках нацпроекта «Образование» продолжается строительство новой современной школы на 90 учебных мест, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 мая в пресс-службе минобразования республики.

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Школа будет в два этажа, общей площадью 2757 кв. метров. Учебное заведение поделено на блоки: в первом — начальное звено, мастерские, лаборатории, медкабинет и пищеблок, во втором — административные помещения, учебные кабинеты, спортивный и актовый залы. Территорию благоустроят беговой дорожкой, турниковым комплексом и спортивная площадка. Срок сдачи — декабрь 2021 года.

В 2020 году в Якутии построили школу на 150 мест в селе Балыктах в Мегино-Кангаласком районе и пристрой к школе №31 в Якутске. В этом году строители планируют ввести в строй школу на 220 учащихся с интернатом в селе Крест-Кытыл Намского района, школу на 220 учащихся в селе Огородтах Усть-Алданского района и школу-сад на 220/100 мест в селе Октемцы Хангаласского района.

Как сообщало ИА REGNUM, заявка на строительство пяти школ подана в Минпросвещения России от властей Волгоградской области.